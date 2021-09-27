Глава МИД Украины предсказал удобный для Киева состав бундестага после выборов

Киев, 27 сентября. Новая правящая коалиция после выборов в Германии будет на стороне Киева, уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД страны предсказал удобный для Киева состав бундестага после выборов в ФРГ. Он выступил на одном из украинских телеканалов и рассказал об ожиданиях от процесса волеизъявления. Украина больше всего заинтересована в вопросе формирования новой коалиции, подчеркнул Кулеба.

«Сейчас из тех комбинаций, которые я вижу, если не будет никаких форс-мажоров, коалиция будет для нас благоприятная при любых обстоятельствах», — пояснил министр.

Ранее стало известно о победе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Национальная служба новостей. По предварительным данным, политическое объединение набрало 25,7% голосов. Роль немецких выборов оценивали и в России. Так, германист Александр Камкин напоминал о неоднозначной позиции по Москве у некоторых партий в ФРГ.