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Экс-премьер Азаров с иронией отнесся к новым «рекордам» Украины
Политика
Экс-премьер Азаров с иронией отнесся к новым «рекордам» Украины
Федеральное агентство новостей  /  Александр Фокин

Киев, 27 сентября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров с сарказмом прокомментировал новые «рекорды» страны.

Как написал он в Telegram-канале, пока некоторые страны разрабатывают инновационные медицинские препараты, строят космические корабли и создают роботов, на Украине в это время «свистят и мастерят карты из колбасы».

«Достойное дополнение к деревянному трезубцу, бутерброду из сала, гербу из арбузов. Чем же еще должна гордиться европейская страна с некогда мощным ВПК в XXI веке? Какая страна, такие и рекорды», — высказался Азаров.

На прошлой неделе около въезда в поселок Любашевка на трассе «Одесса — Киев» в рамках фестиваля был поставлен очередной рекорд: украинцы выложили самую большую карту своей страны из колбасной нарезки. Идея проведения фестиваля возникла в 2017 году, тогда на Херсонщине из сала выложили трезубец, после чего почти все гости праздника попали в больницу с отравлением.

Также в городе Валки Харьковской области на центральной площади 375 человек одновременно подули в свистульки. Достижение назвали самым массовым случаем применения свистулек в истории. Новый мировой рекорд Украины высмеял видеоблогер и журналист Анатолий Шарий.

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