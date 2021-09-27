Итоги выборов в Германии: провал блока Меркель и судьба «СП-2»

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла на выборах в бундестаг 20-го созыва, которые прошли в стране 26 сентября. СДПГ набрала 25,7% голосов, блок ХДС/ХСС действующего канцлера Ангелы Меркель получил 24,1% голосов, «Зеленые» получили 14,8% голосов, «Свободная демократическая партия Германии» — 11,5%, а «Альтернатива для Германии» — 10,3%.

Кто создаст правящую коалицию в немецком парламенте и станет управлять Германией? Смогут ли «Зеленые», резко критикующие Россию, влиять на решения правительства страны? Стало ли достижение 10% барьера успехом для «Альтернативы для Германии» и как это скажется на миграционной политике государства? Россия ожидает, что выборы в Германии не повлияют на выполнение обязательств по газопроводу «Северный поток — 2», но насколько эти ожидания оправданы?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят политологи и эксперты.

Прямой эфир, посвященный итогам выборов в Германии, состоится в понедельник, 27 сентября, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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