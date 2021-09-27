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Курс доллара растет на открытии торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 09:23
Экономика
Курс доллара растет на открытии торгов Мосбиржи
pixabay.com  /  kalhh

Москва, 27 сентября. Котировки американской валюты начали повышаться утром в понедельник, 27 сентября. Евро остается на том же уровне.

Доллар поднимается выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс увеличился на 8,75 копейки и достиг 72,81 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты торгов Московской биржи.

Евро стабильно держится на уровне 85,23 рубля, колебания наблюдаются в диапазоне 0,3 копейки. Такая динамика фиксируется по результатам первых сделок.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова ранее заявила, что дорогая нефть сейчас хорошо поддерживает рубль. В октябре этот фактор может остаться определяющим.

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