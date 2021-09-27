ВС РФ отработали наступательные маневры на российско-монгольских учениях «Селенга — 2021»

Улан-Батор, 27 сентября. Подразделения Восточного военного округа совместно с монгольскими военнослужащими отработали наступательные маневры в рамках учений «Селенга — 2021».

Тренировочные мероприятия развернулись на полигоне Дойтын Ам. Военные определили маршруты выдвижения с учетом особенностей рельефа местности, а также отработали организацию связи и взаимодействия. Затем мотострелковые и танковые подразделения провели совместное наступление с развертыванием бронетехники в боевую линию.

Ранее подразделения ВС РФ также провели учения с боевыми стрельбами в Таджикистане. Как пишет Infox, американские аналитики сравнили возможности российской армии и сил НАТО. Авторы считают, что Североатлантическому альянсу придется учитывать тот факт, что Россия имеет значительный перевес в численности танков.