Принц Уильям и Кейт Миддлтон были пойманы за поеданием фастфуда с детьми

Норидж, 27 сентября. Поклонники британской королевской семьи и подданные монархии были ошарашены, увидев Кейт Миддлтон, принца Уильяма и их детей в обычном пабе в Норфолке. Еще большим удивлением стал для британцев выбор блюд. Семья остановилась на вредной пище — заказала обед из бургеров и картошки фри. Герцоги Кембриджские уютно расположились в саду заведения, где и отведали фастфуд, пишет Elle.ru.
С ними так же был и еще один член семьи — черный спаниель Лупо, который мирно устроился под деревянным столом.
Принц Уильям для такого «званого» ужина надел джемпер в своем любимом темно-синем оттенке и светло-голубую рубашку под него, а Кейт была одета в белые брюки и простой темный топ с длинными рукавами. Наряды детей также были подобраны в одной гамме. Создавалось впечатление, что они тщательно готовились к этому вечеру.
«Вокруг не было никакой охраны, просто они расположились там, как любая другая нормальная семья. Уильям заказал гамбургер с картошкой. С ними была их любимая собака, и они почти все время смеялись. Был один особенно трогательный момент, когда кто-то из детей расстроился, потому что еда была слишком горячей — Уильям быстро успокоил ребенка и разобрался с проблемой. Это было потрясающе», — поделился историей очевидец.
Ранее автор New York Post предложил относиться к другим членам королевской семьи — принцу Уильяму и Меган Маркл — как к туристам.