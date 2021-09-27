Принц Уильям и Кейт Миддлтон были пойманы за поеданием фастфуда с детьми

Норидж, 27 сентября. Поклонники британской королевской семьи и подданные монархии были ошарашены, увидев Кейт Миддлтон, принца Уильяма и их детей в обычном пабе в Норфолке. Еще большим удивлением стал для британцев выбор блюд. Семья остановилась на вредной пище — заказала обед из бургеров и картошки фри. Герцоги Кембриджские уютно расположились в саду заведения, где и отведали фастфуд, пишет Elle.ru.

С ними так же был и еще один член семьи — черный спаниель Лупо, который мирно устроился под деревянным столом.