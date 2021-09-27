Крейсер «Варяг» проведет ракетные стрельбы на учениях в заливе Петра Великого

Петропавловск-Камчатский, 27 сентября. Флагман Тихоокеанского флота ВМФ РФ гвардейский ракетный крейсер «Варяг» вышел на учения в залив Петра Великого, сообщает пресс-служба ТОФ.

В рамках тренировочных мероприятий экипаж корабля проведет ракетные стрельбы по мишеням, имитирующим суда условного противника. Также «Варяг» отработает совместную атаку с подводной лодкой Тихоокеанского флота. В качестве мишени на учениях будут использовать специальный морской щит.

«В ходе учения экипаж отработает весь алгоритм выполнения боевого упражнения в море главным ракетным комплексом по надводной цели, имитирующей корабль условного противника», — говорится в сообщении.

Корабли ВМФ РФ также провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море. Маневры развернулись на фоне эскалации напряженности в регионе, спровоцированной Западом. Ранее, как пишет Infox, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский рассказал, приведут ли черноморские манипуляции НАТО к войне.