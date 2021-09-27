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Ученые Сибирского федерального университета рекомендовали гипертоникам заниматься аэробикой
Общество
Ученые Сибирского федерального университета рекомендовали гипертоникам заниматься аэробикой
pixabay.com

Москва, 27 сентября. Исследователи из Сибирского федерального университета, работая с заграничными коллегами, посоветовали женщинам с гипертонией заниматься аэробикой.

Комплексный подход к занятиям фитнесом и аэробикой поможет женщинам-гипертоникам улучшить физическое здоровье кровеносной системы. Соответствующая статья была опубликована в материале журнала Journal of Physical Education and Sport. Однако мнения ученых относительно типа нагрузок расходятся.

«Одна часть ученых рекомендуют использовать аэробную физическую активность — ходьба, бег, велопрогулки. Другая часть выступает за анаэробные физические нагрузки — силовые тренировки с различными отягощениями», — отметил Осипов.

Недавно уэльские ученые развенчали миф о том, что силовая физическая нагрузка является лучшим способом для похудения. Исследователи указали, что лучшим методом избавления от излишнего веса является аэробика и полноценный режим питания.

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ученые гипертония аэробика
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