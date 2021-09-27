Одинокий медвежонок засел около красноярского поселка Диксон недалеко от людей

Красноярск, 27 сентября. Жители красноярского поселка Диксон уже третий день наблюдают интересную картину — двухлетний белый медвежонок засел на людских территориях и не собирается уходить.

Директор местного парка «Роев ручей» Андрей Горбань сообщил, что, возможно, зверь потерял свою маму, из-за чего был вынужден выйти к людям. Он отметил нетипичность ситуации. По его словам, медвежонок еще слишком маленький, чтобы вести самостоятельный образ жизни.

«Медвежонок ищет маму. Третий день сидит на одном месте, почти не отходит. Ухоженный, пока толстенький. Вот только мама уже, похоже, не придет. Бросить двухлетку не должна, значит что-то случилось. Диксон. Сегодня», — сообщил Горбань в Facebook.

В посте он также опубликовал видео, на котором можно увидеть грустного малыша, лежащего около жилых домов. Он отметил, что зоопарк держит ситуацию под контролем и медвежонка можно забрать в любой момент. Однако для этого нужно дождаться решения Росприроднадзора, который определит судьбу краснокнижного зверя.

Тем временем в Приморье грибники встретились с амурским тигром. Они забрались от хищника на дерево и просидели там 40 минут, прежде чем зверь ушел. По словам главы округа Мосальского, опасности не было, так как тигр не был голоден.