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Губернатор Воронежской области распорядился провести проверку в больницах после гибели женщины

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 08:49
Происшествия
Губернатор Воронежской области распорядился провести проверку в больницах после гибели женщины
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Воронеж, 27 сентября. Специалисты проведут проверку медицинских объектов Воронежской области после смерти женщины во время пожара в реанимационном отделении в Лисках. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев.

Глава региона также выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей в больнице женщины. По его словам, пострадавшей семье будет оказан весь спектр необходимой поддержки.

«Сейчас же поручу принять исчерпывающие меры безопасности на всех медицинских объектах региона: мы оперативно проверим состояние электрики, систем оповещения и пожаротушения, качество работ всех подрядчиков, которые в недавнее время вели работы в медучреждениях в недавнее время», — заявил в понедельник губернатор.

Трагедия в Лисках произошла ночью 27 сентября. Во время пожара в районной больнице погибла женщина 1939 года рождения. По предварительным данным, возгорание могло вызвать короткое замыкание зарядного устройства для телефона.

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Александр гусев пожар воронежская область лиски
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