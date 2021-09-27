Губернатор Воронежской области распорядился провести проверку в больницах после гибели женщины

Воронеж, 27 сентября. Специалисты проведут проверку медицинских объектов Воронежской области после смерти женщины во время пожара в реанимационном отделении в Лисках. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев.

Глава региона также выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей в больнице женщины. По его словам, пострадавшей семье будет оказан весь спектр необходимой поддержки.

«Сейчас же поручу принять исчерпывающие меры безопасности на всех медицинских объектах региона: мы оперативно проверим состояние электрики, систем оповещения и пожаротушения, качество работ всех подрядчиков, которые в недавнее время вели работы в медучреждениях в недавнее время», — заявил в понедельник губернатор.

Трагедия в Лисках произошла ночью 27 сентября. Во время пожара в районной больнице погибла женщина 1939 года рождения. По предварительным данным, возгорание могло вызвать короткое замыкание зарядного устройства для телефона.