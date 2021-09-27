Финансист Трофименко предупредила об опасности займов по кредитным картам

Москва, 27 сентября. Любые кредиты всегда будут обременительными, однако некоторые еще и несут в себе скрытую опасность, предупредила независимый финансовый консультант Ольга Трофименко.

По ее словам, к такой категории относятся займы по кредитным картам. Они являются одной из самых тяжелых выплат, потому что в трате средств человек теряет контроль. Банки же подогревают эту слабость, постоянно увеличивая кредитные лимиты, из-за чего клиенты впадают в долговую яму..

«Банки очень часто увеличивают лимиты, и человек, расплачиваясь кредитной картой, не ощущает, сколько денег потратил. <…>Человек вносит платеж, уменьшает размер кредита, но при этом снова тратит деньги и снова уходит в кредит, проваливается в кредитную яму, не замечая этого», — предупредила специалист в интервью радио Sputnik.

Трофименко считает, что при трате денег никогда не стоит забывать о каких-либо долговых обязательствах. Основным правилом является первостепенная оценка своих возможностей, наличие финансовой подушки. Если займов избегать не получается, то платежи по ним должны быть не более 30% от всей зарплаты, иначе существует большой риск попасть в так называемый долговой пузырь, заключила Трофименко.

Однако выходом из тяжелой финансовой ситуации может стать банкротство. По словам экономиста Голубева, благодаря соответствующей программе будут списаны задолженности россиян более чем на 1,6 млрд рублей.