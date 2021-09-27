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Психолог Курганская: пермский стрелок мог скрывать расстройства личности
Происшествия
Психолог Курганская: пермский стрелок мог скрывать расстройства личности
Федеральное агентство новостей

Пермь, 27 сентября. Психологическое состояние студента ПГНИУ, устроившего стрельбу в пермском вузе, долгое время не вызывало подозрений. Причины этого объяснила психолог Алла Курганская.

Своевременная диагностика отклонений в поведении молодого пермяка могла предотвратить трагедию. Однако для обнаружения расстройств личности необходимо долгое наблюдение за человеком, пояснила детский и семейный психолог Курганская в беседе с «Аргументами и Фактами».

«Чтобы обнаружить расстройство личности, нужно наблюдать за человеком очень длительное время, либо в тот момент, когда у него кризисное состояние. Тогда психиатр ставит диагноз. Вообще, психопаты и социопаты умеют притворяться нормальными», — отметила она.

Сейчас стрелок продолжает находиться в больнице, недавно он пришел в сознание. Некоторое время назад у молодого человека отказали почки и ему ампутировали ногу.

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стрельба пермь ПГНИУ
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