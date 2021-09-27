Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 08:36
08:27
Происшествия
Психолог Курганская: пермский стрелок мог скрывать расстройства личности
08:26
Общество
Глава Минэкономразвития Решетников прибыл с рабочей поездкой на Сахалин
08:24
Политика
Бывший советник Буша-младшего Грэм дал совет Зеленскому из-за усталости США от Украины
08:20
Происшествия
Приморские грибники просидели на дереве 40 минут из-за поджидающего их амурского тигра
08:16
Спорт
«Краснодар» посвятил победу над «Сочи» президенту клуба Галицкому
08:13
Происшествия
Один человек стал жертвой пожара в реанимационном отделении больницы под Воронежем
08:06
Политика
Yahoo News: спецслужбы США думали об убийстве основателя WikiLeaks Ассанжа
08:05
Общество
Калининградский «Автотор» разрабатывает электрокар с запасом хода 400 км
08:05
Армия
Масштабные учения российских ВДВ начались в Крыму
08:01
Происшествия
Наехавший на пятерых детей пьяный житель Усть-Кута оправдал себя плохими дорогами
Все новости

Глава Минэкономразвития Решетников прибыл с рабочей поездкой на Сахалин

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 08:26
Общество
Глава Минэкономразвития Решетников прибыл с рабочей поездкой на Сахалин
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Южно-Сахалинск, 27 сентября. Министр экономического развития России Максим Решетников 27 сентября проведет в Южно-Сахалинске совещание по поводу климатического эксперимента.

Он предусматривает особое регулирование выбросов и поглощения парниковых газов. В этот же день министр проведет встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. На следующий день Решетников намерен принять участие в XV юбилейном Дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина 2021».

В ходе рабочей поездки глава Минэкономразвития проведет инспекцию ТОР «Горный воздух» и откроет «Точку кипения» СахалинTech. В графике Решетникова также запланировано посещение предприятий Лиго-дизайн Трейдинг» и «Птицефабрика Островная». Оба участвуют в национальном проекте «Производительность труда».

Недавно Решетников заявил, что реализация планов климатической повестки позволит в полной мере раскрыть потенциал российской атомной энергетики. По его словам, она может быть усилена в структуре экономики страны.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава Минэкономразвития Решетников прибыл с рабочей поездкой на Сахалин
минэкономразвития атомная энергетика решетников климатический эксперимент
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru