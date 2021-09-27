Глава Минэкономразвития Решетников прибыл с рабочей поездкой на Сахалин

Южно-Сахалинск, 27 сентября. Министр экономического развития России Максим Решетников 27 сентября проведет в Южно-Сахалинске совещание по поводу климатического эксперимента.

Он предусматривает особое регулирование выбросов и поглощения парниковых газов. В этот же день министр проведет встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. На следующий день Решетников намерен принять участие в XV юбилейном Дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина 2021».

В ходе рабочей поездки глава Минэкономразвития проведет инспекцию ТОР «Горный воздух» и откроет «Точку кипения» СахалинTech. В графике Решетникова также запланировано посещение предприятий Лиго-дизайн Трейдинг» и «Птицефабрика Островная». Оба участвуют в национальном проекте «Производительность труда».

Недавно Решетников заявил, что реализация планов климатической повестки позволит в полной мере раскрыть потенциал российской атомной энергетики. По его словам, она может быть усилена в структуре экономики страны.