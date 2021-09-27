Бывший советник Буша-младшего Грэм дал совет Зеленскому из-за усталости США от Украины

Вашингтон, 27 сентября. США устали от Украины и не собираются нарушать статус-кво в отношениях с Россией. Об этом заявил экс-советник бывшего американского лидера Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.

Он отметил, что украинский вопрос не стал основным в политике новой администрации при президенте США Джо Байдене. Это объясняется пониманием главы государства, что эта тема больше никуда не продвинется, передают «Известия».

«В США есть усталость от Украины, да и на Западе в целом. Украине сегодня самое главное — решить внутриполитические и экономические проблемы. Украинское общество должно сосредотачиваться на этих вопросах, на их решении», — отметил Грэм.

Вашингтон не собирается обострять отношения с Москвой, это и стало одной из причин отмены санкций в отношении «Северного потока — 2». Визит президента Украины Владимира Зеленского в США только подтвердил «отсутствие каких-либо новых импульсов и попыток надавить на Россию».

Украинские специалисты ранее раскритиковали выступление Владимира Зеленского на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они назвали речь президента нелепой и бессмысленной.