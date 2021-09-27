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Приморские грибники просидели на дереве 40 минут из-за поджидающего их амурского тигра

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 08:20
Происшествия
Приморские грибники просидели на дереве 40 минут из-за поджидающего их амурского тигра
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Владивосток, 27 сентября. Жители села Соколовка в Приморском крае отправились за грибами в ближайший лес, где встретили амурского тигра.

Грибники успели забраться от зверя на дерево, поэтому никто не пострадал. Смелости лесников хватило даже на то, чтобы заснять тигра, поджидавшего их внизу. На дереве люди просидели 40 минут, потом зверь удалился. Ситуацию прокомментировал глава Лазовского муниципального округа Юрий Мосальский.

По его словам, опасности практически не было. Тигр не был голоден, а судя по видео и сдержанности грибников, он не успел и напасть. Московский отметил, что встречи с тиграми в лесах Приморья не редкость, но все они заканчиваются положительным исходом.

«Люди видели тигра в лесу, у нас их часто встречают. Никто не пострадал. Тем более в это время зверь сыт, доволен, готовится к зиме. Если бы он начал нападать на людей, у них бы не было шанса успеть залезть на дерево», — рассказал он РИА Новости.

Ранее дикие медведи навестили палаточный лагерь в тайге, где отдыхали президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу. Как сообщил директор лагеря, о приближении хищников стало ясно благодаря оставленным ими следам.

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приморье происшествие амурский тигр дикие животные
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