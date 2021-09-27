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«Краснодар» посвятил победу над «Сочи» президенту клуба Галицкому
Спорт
«Краснодар» посвятил победу над «Сочи» президенту клуба Галицкому
Фото с сайта wikipedia.org

Краснодар, 27 сентября. Футболисты «Краснодара» посвятили победу над «Сочи» в шестом туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) президенту клуба Сергею Галицкому, который испытывает проблемы со здоровьем.

Старший тренер команды Александр Ермаков напомнил про интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу», где президент рассказал, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем. По этой причине Галицкий не присутствовал на последних матчах команды.

«Интервью президента клуба все смотрели и наверняка хотели все порадовать Сергея Николаевича. Ему эта победа также посвящается, она нужна как свежий воздух в непростое время», — сказал тренер в послематчевом интервью.

«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче шестого тура РПЛ со счетом 3:0. При этом команда играла вдесятером с середины первого тайма из-за прямой красной карточки, которую получил Урош Спаич. Ближе к концу встречи у «Краснодара» удалили еще одного игрока, однако это не помешало быкам сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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Сергей Галицкий сочи краснодар рпл
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