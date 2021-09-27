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Yahoo News: спецслужбы США думали об убийстве основателя WikiLeaks Ассанжа
Политика
Yahoo News: спецслужбы США думали об убийстве основателя WikiLeaks Ассанжа
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.0

Москва, 27 сентября. Несколько сотрудников Белого дома и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) высокого ранга рассматривали возможность убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Обсуждалась возможность похищения журналиста и даже его убийство. Соответствующий план был разработан американскими спецслужбами и «вызвал горячие споры» в администрации Дональда Трампа, который тогда занимал пост президента США. Об этом передает Yahoo News со ссылкой на экс-чиновников и представителей контрразведки, имена которых не называются.

«Некоторые сотрудники администрации и ЦРУ высокого ранга рассматривали [возможность] убийства Джулиана Ассанжа, запрашивали варианты того, как можно это сделать. Дискуссии о похищении или убийстве проходили на самом высоком уровне в администрации», — говорится в статье.

Такие планы входили в кампанию против WikiLeaks. ЦРУ планировало увеличить слежку за организацией, посеять разногласия среди ее сотрудников и завладеть их электронными устройствами.

Ассанж с апреля 2019 года содержится в лондонской тюрьме Белмарш. До этого эквадорское посольство отказало основателю WikiLeaks в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В США против Ассанжа выдвинуто 18 уголовных обвинений. Ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Депутат Госдумы Евгений Федоров ранее заявил о слежке американских спецслужб за гражданами через социальные сети. США получают переписки интересных им людей через Facebook, Twitter и другие мессенджеры.

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ассанж wikileaks цру
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