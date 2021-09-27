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Калининградский «Автотор» разрабатывает электрокар с запасом хода 400 км
Общество
Калининградский «Автотор» разрабатывает электрокар с запасом хода 400 км
avtotor.ru  /  Пресс-служба завода АВТОТОР

Калининград, 27 сентября. Выпустить автомобили с электрическим и газовым двигателями с запасом хода 400 км планируется в 2024 году. Разработкой машин занимается калининградский холдинг «Автотор».

Производство электрокаров может быть запущено под одним из нескольких брендов. В их числе Kia, Hyundai или BMW, уточнил председатель совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов в беседе с ТАСС.

Разработчики начинают с двух моделей, построенных на единой платформе, чтобы унифицировать производство комплектующих. Запас хода составляет 180 км.

«Но мы сегодня работаем над конструкторскими и технологическими изменениями, которые позволят выпускать модернизированную версию этой модели, в том числе с газовым и электрическим двигателем, и увеличить запас хода до 400 км. По плану — 2024 год», — пояснил Горбунов.

Стоимость новинки составит не более 1,5 млн рублей. На конечную цену повлияет объем производства и ряд других факторов, среди которых условия поставки компонентов.

В 2023 году калининградский «Автотор» намерен запустить выпуск первых электромобилей своей разработки. Сначала выйдет первая партия в количестве 200 единиц, однако в дальнейшем это число будет увеличено.

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