Масштабные учения российских ВДВ начались в Крыму

Симферополь, 27 сентября. Военные маневры воздушно-десантных войск стартовали на территории полуострова Крым. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В учениях принимают участие две тысячи военнослужащих десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийска. Местом действия учебно-боевых маневров стал полигон «Опук».

«Всего в полковом тактическом учении будет задействовано до двух тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники Воздушно-десантных войск», — рассказали в Минобороны.

Недавно солдаты РХБЗ Западного военного округа во время учений отработали навыки применения средств аэрозольной маскировки. Маневры проходили на полигоне «Мулино».