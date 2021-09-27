Наехавший на пятерых детей пьяный житель Усть-Кута оправдал себя плохими дорогами

Усть-Кут, 27 сентября. Житель города Усть-Кут, сбивший на автомобиле пятерых школьников, в нетрезвом виде сел за руль, чтобы перегнать машину в гараж. В этом он сам признался инспектору ДПС.

Пожилой гражданин отдавал себе отчет, что нарушает правила дорожного движения, но все равно решил перегнать автомобиль. Мужчина отметил, что ему нужно было проехать всего около километра по относительно свободной дороге, передает РЕН ТВ.

«Ввиду того, что у нас дорожное покрытие избито очень сильно, в ямах, и вот, объезжая, яму я выскочил, в общем-то, перед лицом детвора получилась, не успел я среагировать», — оправдался виновник ДТП.

Ранее стало известно, что пять подростков от 12 до 14 лет попали под колеса автомобиля в Иркутской области. Дети в этот момент шли по проезжей части. Школьники получили травмы различной степени тяжести.