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Новый состав немецкого парламента представят 735 депутатов
Политика
Новый состав немецкого парламента представят 735 депутатов
pixabay.com

Берлин, 27 сентября. ЦИК Германии озвучил число депутатов, вошедших в новый состав бундестага. В него войдут 735 парламентариев.

Больше всего мест досталось Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — 206. Второе место по численности с разницей в десять мест занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Партия «Зеленые», занявшая третье место по количеству голосов на выборах, получила 118 мест. Либералов представят 92 депутата, партию «Альтернатива для Германии» — 83 парламентария. Меньше всего мест получили «Левые» и Союз южношлезвигских избирателей — 39 и одно соответственно.

Парламентские выборы в Германии прошли в минувшее воскресенье. Лидером стала СДПГ с результатом 25,7 процента голосов. ХДС/ХСС не хватило 1,6 процента для победы на выборах, партия заняла второе место.

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