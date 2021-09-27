Эпидемиолог Пшеничная предрекла меньшую заболеваемость COVID-19 из-за вакцинации

Москва, 27 сентября. Рост заболеваемости COVID-19 этой осенью должен быть ниже, чем в этот же период в 2020 году. Об этом заявила эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Нынешняя эпидемиологическая ситуации соответствует прошлогодним прогнозам. Сроки начала увеличения количества случаев заражения скорее всего будут повторять прошлогоднюю историю, передает ТАСС.

«Ориентируясь на прошлой год, можно предполагать те же сроки подъема заболеваемости, но с учетом числа людей, которые уже приобрели иммунитет к SARS-CoV2, есть большая вероятность того, что он будет меньше, при условии продолжающейся активной вакцинации и соблюдения мер профилактики», — пояснила Пшеничная.

Она указала на индивидуальные особенности распространения коронавируса в зависимости от региона. Они определяются в соответствии с численностью и плотностью населения, темпами вакцинации, соблюдением мер профилактики и другими факторами.

Наталья Пшеничная ранее объяснила, чем штамм коронавируса «Дельта» отличается от других вариантов. Эта мутация развивается гораздо стремительнее, но вовсе не опаснее.