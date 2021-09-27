Один человек стал жертвой пожара в реанимационном отделении больницы под Воронежем

Лиски, 27 сентября. Пожар произошел в реанимационном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области. В результате ЧП погиб один человек, сообщили в понедельник в экстренных службах.

Сообщение о пожаре поступило на пульт местных спасателей в 02:34 понедельника. Огнем было объято реанимационное отделение Лискинской районной больницы, расположенной по улице Сеченова.

Подоспевшие на место спасатели провели эвакуацию 31 человека. Пожар, распространившийся на территорию 15 квадратных метров, удалось потушить в 02:58 по местному времени. Все обстоятельства и причины происшествия предстоит выяснить.

Тем временем произошел пожар в торговых павильонах, вспыхнувших ночью около торгового комплекса «Амбар» в Самаре. К тушению огня привлекались 54 спасателя и 14 единиц спецтехники.