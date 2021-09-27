ВОЗ продолжит расследование происхождения COVID-19 с новой командой

Москва, 27 сентября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вновь возьмется за изучение происхождения коронавируса. Однако работа будет продолжена уже с новой командой ученых.

Расследования будут проходить на территории Китая и других стран. В состав команды из 20 человек войдут специалисты по лабораторной безопасности, биозащите, генетике и эксперты по болезням животных, передает The Wall Street Journal.

О проведении нового этапа расследования стало известно спустя несколько месяцев после возвращения из Уханя первой группы ученых. По итогам своей работы специалисты озвучили четыре версии появления коронавируса. Основной из них была названа теория о передаче вируса человеку от летучих мышей посредством животного-посредника.

С помощью новой группы ВОЗ надеется получить знания, которые позволят предотвратить вспышки инфекций в будущем. В рамках исследования планируется узнать о роли человеческого поведения в возникновении болезней. Участников группы могут выбрать уже до конца недели.

Комиссия журнала Lancet ранее объявила о разрыве сотрудничества с учеными, которые занимались изучением происхождения коронавируса. Одной из причин такого решения был назван возможный конфликт интересов.