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Киевский политолог Загородний: обещания Запада в вопросе газа оказались «туфтой»
Политика
Киевский политолог Загородний: обещания Запада в вопросе газа оказались «туфтой»
Федеральное агентство новостей

Киев, 27 сентября. Рассказы Запада о европейских ценностях являются «туфтой», и Украине стоит сделать из этого выводы. Об этом заявил киевский политический эксперт Тарас Загородний.

Выборы в бундестаг не изменят ситуацию с газом на Украине. «Зеленые», которые планировали остановить «Северный поток — 2», не смогут пробиться к власти. Заявление политолога оказалось пророческим, по итогам голосования партия заняла только третье место.

«Себе они берут дешевый российский газ, для снижения цен у своей промышленности, а нам говорят: а вы себе забирайте водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники», — возмутился Загородний.

Он также сравнил отношения Украины и Европейского союза с моделью «метрополия-колония». В ситуации с «Северным потоком — 2» Запад просто «кинул» Киев. Политолог посоветовал украинским властям перейти к прагматичным отношениям с Германией.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) ранее выиграла на выборах в бундестаг. За фракцию проголосовали 25,7% избирателей.

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украина запад загородний
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