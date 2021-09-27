Партия «Левые» не набрала проходной процент на выборах в бундестаг

Берлин, 27 сентября. Немецкая социалистическая партия «Левые» в первый раз с 2002 года не дошла до необходимой пятипроцентной планки на выборах в бундестаг.

Об этом стало известно после того, как был завершен подсчет голосов во всех избирательных округах. Впервые с 2016 года в бундестаг по спискам проходят пять политических партий.

Несмотря на то, что по общим партийным спискам ультралевая немецкая партия не прошла, представители политической силы окажутся в парламенте. Это стало возможным благодаря тому, что левые получили три прямых мандата.

Итого в бундестаг нового, 20-го, созыва проходят шесть политических объединений: Социал-демократическая партия Германии, Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, «Зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП), «Альтернатива для Германии», «Левые».

Ранее предварительные итоги выборов в ФРГ поразили президента США Джо Байдена. Когда американскому лидеру озвучили итоги голосования, он с долей удивления выругался.