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Сотрудница УМВД Палева объяснила мотивы похожих на пермского стрелка хулиганов

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 07:00
Общество
Сотрудница УМВД Палева объяснила мотивы похожих на пермского стрелка хулиганов
Федеральное агентство новостей

Пермь, 27 сентября. Правоохранительные органы привлекают к ответственности не только детей из неблагополучных семей. Почти треть нарушителей имеют хороших родителей.

Причиной преступлений молодых людей становится недостаток внимания дома. Об этом заявила заместитель начальника отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних УМВД по городу Перми Татьяна Палева. Она объяснила мотивы молодежи, которая решается нарушить закон, передают «Аргументы и факты».

«Недостаток внимания со стороны родителей и общения с ними, занятость пап и мам, которые часто видят детей только рано утром и поздно вечером, приводят к тому, что ребенок, так скажем, уходит из семьи, его подбирает улица, он может попасть в плохую компанию», — отметила представитель правоохранительных органов.

Она порекомендовала родителям интересоваться жизнью и чувствами своих детей. Подросткам важно высказываться и порой быть в центре внимания.

Молодой человек недавно устроил стрельбу в Пермском государственном университете. В результате его действий погибли шесть человек, еще 47 пострадали. Сам преступник находится в больнице в тяжелом состоянии.

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пермь стрелок татьяна палева
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