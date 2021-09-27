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Сервис «Работа.ру» выявил разницу в зарплатных ожиданиях у мужчин и женщин
Экономика
Сервис «Работа.ру» выявил разницу в зарплатных ожиданиях у мужчин и женщин
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 сентября. Желаемая заработная плата у мужчин почти в два раза выше, чем у женщин. Соответствующую статистику привел сервис «Работа.ру» после проведенного опроса.

Так, мужчины хотели бы получать на 46 процентов больше денег за свою работу, чем женщины. Первые в среднем желают иметь 119,3 тысячи рублей в месяц, а вторым хватило бы 87,9 тысячи рублей в месяц. Данные опроса передает РБК.

Всего участие в исследовании приняли 6 тысяч совершеннолетних пользователей «Работы.ру» со всех российских регионов, оно проходило в сентябре этого года. Опрос также показал тенденцию на снижение зарплатных ожиданий, начавшуюся в первых месяцах лета. На тот момент россияне в среднем хотели получать зарплату на уровне 131,6 тысячи рублей. При этом мужчины назвали сумму в 144,3 тысячи рублей, а женщины — 107 тысяч.

Ранее сервис SuperJob провел исследование, в котором выяснил желаемую длительность отпуска среди россиян. Так, большинство граждан предпочитают долгий отпуск, 30 процентов назвали лучшей продолжительностью отдых не менее одного месяца.

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зарплата опрос исследование заработная плата
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