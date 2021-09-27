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Honor анонсировала MagicBook Pro 16 2021 с двумя видеокартами на выбор
Технологии
Honor анонсировала MagicBook Pro 16 2021 с двумя видеокартами на выбор
Pr Scr twitter.com  /  @malroz1

Пекин, 27 сентября. Китайский производитель техники Honor официально представил свой новый ноутбук MagicBook Pro 16 2021. Модель относится к классу игровых устройств.

Экран ноутбука получил частоту обновления 144 Гц. Процессором выступил Ryzen 7, видеокарта в базовой модели GeForce GTX 1650, а в более дорогой — GeForce RTX 3050. MagicBook Pro 16 2021 имеет систему активного охлаждения, состоящую из двух вентиляторов и трех тепловых трубок. Помимо этого, ноутбук получил встроенный сканер отпечатка пальца, SSD на 512 гигабайт и 16 гигабайт оперативной памяти. Других подробностей не сообщается.

Судя по описанию, модель от Honor является прямым конкурентом ноутбука Redmi G2021, который также имеет экран с высокой частотой обновления и схожий по мощности процессор. Однако MagicBook Pro явно уступает своему конкуренту по части графики, так как модель от Redmi оснащена видеокартой RTX 3060. Продажи устройства уже начались, его стоимость начинается от 960 долларов в США.

Совсем скоро американская компания Apple также должна представить свой новый MacBook на ARM процессоре M1X. Скорее всего, презентация пройдет этой осенью, сообщает портал 9to5mac.

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ноутбук honor magicbook
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