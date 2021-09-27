Аудитория Der Spiegel призвала Украину помнить об афганском сценарии на фоне учений с США

Берлин, 27 сентября. Публикация материала о военных учениях стран Запада и РФ вызвала активный отклик у читателей немецкого журнала Der Spiegel. Особое внимание юзеры обратили на маневры Rapid Trident.

Издание заметило, что в наше время многие военные учения «усилили международную напряженность». На западе Украины проходят маневры Rapid Trident, участие в которых принимают США и ряд стран Североатлантического альянса. После старта американо-украинских учений Россия также провела собственные в акватории Черного моря.

Немцы начали активно реагировать на обнародованный материал. В частности, многие пользователи подчеркивали, что Киеву следует помнить о трагедии в Афганистане, когда он плечом к плечу взаимодействует с Вашингтоном.

«Украинским властям неплохо было бы посмотреть, что происходило в Афганистане, как вертолеты и автомашины спешно набивают деньгами и ищут кратчайшую дорогу к аэропорту. Вот настолько надежна помощь США», — заметил один из читателей. «Восхититься успехами богатого покровителя Украины мы можем в Афганистане», — подчеркнул другой. «Дискуссия простая. Маневры России - зло, маневры НАТО служат миру и безопасности», — с иронией написал комментатор.

Российская сторона неоднократно подчеркивала и давала понять, что она не ведет агрессивной и враждующей политики против каких-либо государств. Несмотря на это, у рубежей РФ уже продолжительное время наблюдается повышенная активность сил Альянса. НАТО на регулярной основе проводит военные маневры и имитирует столкновения с Армией России.

Тем временем военнослужащие Украины и США провели совместное десантирование в рамках учений Rapid Trident-2021. Бойцы десантировались с бортов военно-транспортных самолетов Lockheed C-130 Hercules.