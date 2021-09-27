Мэр городка в Одесской области Лупашко опозорился с речью на украинском языке

Кодыма, 27 сентября. Городской глава райцентра Кодыма в Одесской области Сергей Лупашко с большим трудом прочитал речь на украинском языке во время празднования Дня города.

Мэр вышел на сцену, чтобы поздравить жителей с праздником. Он бодро начал зачитывать заранее заготовленный текст, но после стал запинаться, поправлять себя и брать длительные паузы. Во время очередной попытки прочитать какое-то сложное слово Лупашко занервничал и начал что-то искать во внутренних карманах пиджака, передает РЕН ТВ.

«Сейчас секундочку, я не вижу без очков», — пояснил мэр.

Градоначальник надел очки, взял в руки папку с речью и со вздохом продолжил. Среди зрителей в это время были слышны смешки и обрывистые комментарии.

«Он не понимает украинского языка», — заметила одна из жительниц Кодымы.

«Своими словами бы...» — посоветовала другая женщина.

Украинские власти активно продвигают украинский язык, запрещая гражданам говорить на русском. Недавно Киев начал проводить новую политику. Он «утвердил» алфавит крымско-татарского языка на основе латинской графики.