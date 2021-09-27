Социал-демократическая партия Германии одержала победу на выборах в бундестаг

Берлин, 27 сентября. Партия социал-демократов Германии (СДГ) победила на выборах в бундестаг. Голоса за политическую силу отдали более четверти (25,7%) избирателей, передали в понедельник в ЦИК.

Блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС по итогам подсчетов набрал 24,1% голосов. Фракция станет второй по численности политсилой в парламенте Германии. Стоит отметить, что нынешний результат – исторически худшие показатели консерваторов за всю историю.

Суммарно в бундестаг 20-о созыва попадают шесть политических партий. Среди них лидирующие СДПГ, ХДС/ХСС и «Зеленые», которые замкнули тройку лидеров с результатом 14,8% голосов. В парламент войдут также Свободная демократическая партия (СвДП) с 11,5% и «Альтернатива для Германии» с 10,3%, а также «Левая партия». За последнюю фракцию голос отдали 4,9% избирателей.

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Тино Крупалла уже успел заявить, что планирует и дальше поддерживать российско-немецкий газопровод «Северный поток — 2». По его словам, политсила станет продвигать проект в стенах бундестага.