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Несколько массовых ДТП случилось в Томске из-за гололеда

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 05:33
Происшествия
Несколько массовых ДТП случилось в Томске из-за гололеда
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург  /  Игорь Пробалов

Томск, 27 сентября. Неблагоприятные погодные условия стали причиной нескольких ДТП в Томске. Из-за этого на городских дорогах образовались серьезные пробки. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, около семи автомобилей столкнулись на транспортной развязке в районе улицы Пушкина. Еще четыре машины попали в ДТП на Иркутском тракте. На Балтийской улице произошло сразу четыре аварии.

Массовые ДТП спровоцировали девятибалльные пробки в городе. В соцсетях также пишут, что авария с участием сразу семи автомобилей произошла на улице Елизаровых в районе подъезда к КПП ЗАТО «Северск». Сведения о пострадавших отсутствуют.

Аварию зафиксировали сотрудники МВД в Иркутской области. По версии правоохранителей, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбил пятерых подростков.

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