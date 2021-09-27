Несколько массовых ДТП случилось в Томске из-за гололеда

Томск, 27 сентября. Неблагоприятные погодные условия стали причиной нескольких ДТП в Томске. Из-за этого на городских дорогах образовались серьезные пробки. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, около семи автомобилей столкнулись на транспортной развязке в районе улицы Пушкина. Еще четыре машины попали в ДТП на Иркутском тракте. На Балтийской улице произошло сразу четыре аварии.

Массовые ДТП спровоцировали девятибалльные пробки в городе. В соцсетях также пишут, что авария с участием сразу семи автомобилей произошла на улице Елизаровых в районе подъезда к КПП ЗАТО «Северск». Сведения о пострадавших отсутствуют.

Аварию зафиксировали сотрудники МВД в Иркутской области. По версии правоохранителей, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбил пятерых подростков.