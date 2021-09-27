Правительство России намерено усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ

Москва, 27 сентября. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ряду министерств России проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ. Мера связана с изменениями тарифов.

Согласно протоколу правительства, тарифы будут устанавливаться исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. Платежи будут доведены до экономически обоснованных. В случае совершенствования ЖКХ, рост тарифов будет превышать инфляцию, передают «Известия».

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утвержденных тарифов организациям ЖКХ», — пояснили в аппарате вице-премьера.

Правительство России готовится модернизировать сферу жилищно-коммунального хозяйства. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, повышение объемов вводимого в эксплуатацию жилья требует изменений. Правительству предстоит решить проблему ветхих помещений.