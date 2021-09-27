Депутат Госдумы Аксаков предложил отменить маткапитал для части россиян

Москва, 27 сентября. Обеспеченным россиянам не нужно выдавать материнский капитал без необходимости. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Парламентарий заметил, что богатые россияне не нуждаются в получении дополнительной помощи от государства, так как имеют собственные средства для достойного воспитания детей. Депутат в интервью изданию URA.RU подчеркнул, что главная задача маткапитала состоит в стимуляции рождаемости.

«Одна из идей формирования материнского капитала заключается в том, чтобы стимулировать рождаемость. Для богатых людей деньги не являются главным фактором, стимулом для рождения детей», — рассказал Аксаков.

Ранее замглавы Правительства России Татьяна Голикова сообщала, что сумма маткапитала за рождение первого ребенка в 2024 году достигнет 544 301 рублей. За рождение второго чада россиянам будут выплачивать по 719 274 рублей.