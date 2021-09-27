Нетрезвый водитель на иномарке сбил пятерых детей в Иркутской области

Усть-Кут, 27 сентября. Водитель Toyota, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, сбил пятерых школьников в городе Усть-Кут Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место ДТП, установили, что 60-летний водитель иномарки совершил наезд на пятерых несовершеннолетних на одной из улиц Усть-Кута. Пострадавшие, по предварительным данным, двигались по проезжей части.

«В результате происшествия школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести. В момент автоаварии водитель иномарки находился за рулем в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

Авария произошла вечером 25 сентября. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по итогам которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, а также избрана мера пресечения для нетрезвого водителя.

Еще одно ДТП произошло 25 сентября в ленинградской области. Там, на трассе А-181 «Скандинавия» столкнулись большегруз и легковой автомобиль.