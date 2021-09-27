МЧС завершило работы на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Хабаровск, 27 сентября. Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета Ан-26 под Хабаровском завершены. Об этом сообщили в пресс-службу МЧС России.

Объединенные силы спасателей полностью исследовали Хребтовую гору в Большехехцирском заповеднике. В операции участвовали сотрудники Амурского спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России.

Отряды оказывали помощь правоохранителям и представителям Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Совместными усилиями были разобраны конструкции упавшего самолета и очищен периметр вокруг места крушения. В краевом отделении МЧС продолжает работу оперативный штаб.

Ранее Следственный комитет опубликовал кадры с места проведения поисково-спасательной операции. Сотрудники СКР изучили повреждения самолета и показания приборов управления воздушным судном.