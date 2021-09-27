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Три туристки без вести пропали в районе горы Фалаза в Приморье
Происшествия
Три туристки без вести пропали в районе горы Фалаза в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 27 сентября. Девушки, в понедельник отправившиеся в турпоход в Приморском крае, пропали в окрестностях горы Фалаза. Соответствующие данные привели в краевом ГУ МЧС.

Отряд сотрудников Находкинского поисково-спасательного отряда занят разыскиванием трех туристок. В поисковых работах также задействованы правоохранители.

Гора Фалаза находится в Шкотовском районе Приморского края. Она считается одной из красивейших вершин региона. Ее высота составляет 1279 метров – это первый «тысячник» Приморья, который часто становится объектом для исследований молодых спортсменов. На территории горы проходит большое количество маршрутов разной степени сложности.

Тем временем сотрудники завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ан-26 под Хабаровском. Спасатели исследовали Хребтовую гору в Большехехцирском заповеднике.

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мчс приморье туризм гора фалаза
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