Граждане России смогут оформить прописку через сайт госуслуг с 2023 года

Москва, 27 сентября. Любой гражданин может зарегистрироваться по месту жительства онлайн без посещения специальной инстанции с 2023 года. Об этом сообщили в МВД России.

Возможность получить сведения о регистрации по месту жительства появится в личном кабинете единого портала государственных и муниципальных услуг. Россиянам, достигшим 14 лет, не придется посещать орган регистрационного учета, пишет ТАСС.

«Возможность получения сведений о регистрации по месту жительства в личном кабинете единого портала... предусмотрена ведомственной программой цифровой трансформации МВД России на 2021-2023 годы», — заявили в ведомстве.

МВД России планирует реализовать онлайн-возможность регистрации в 2023 году. Пока проект не вступил в силу, россияне старше 14 лет для оформления прописки должны однократно посещать орган регистрационного учета.

Сейчас вместо прописки применяется понятие «регистрация», которая может быть временной. Она идет в дополнение к основной и требуется, если гражданин свыше 90 дней планирует жить в другом регионе. За нарушение правил оформления регистрации установлена административная ответственность.