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Глава YouTube: сервис приложит все усилия для урегулирования работы в России
Общество
Глава YouTube: сервис приложит все усилия для урегулирования работы в России
pixabay.com

, 27 сентября. Видеосервис YouTube сделает все возможное, чтобы нормализовать работу платформы на территории России. Такое заявление в воскресенье сделала глава сервиса Сьюзан Воджицки.

Предприниматель поделилась такой информацией в беседе с телеканалом Bloomberg TV, пишет RT. Воджицки отметила, что YouTube по-прежнему хочет радовать пользователей своими услугами на максимально возможном уровне.

«Я думаю, что мы действительно хотим обеспечить то, что мы работаем и предоставляем услуги аудитории на максимально возможном уровне. Что касается вопроса о правительстве, то мы, как всегда, сделаем все возможное, чтобы это урегулировать», — заявила глава видеосервиса.

Тем временем Роскомнадзор заявил о создании реестра больших соцсетей, в числе которых находится и YouTube. В перечень также попали такие ресурсы, как Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Проект ведомства нацелен на то, чтобы контролировать процесс соблюдения социальными сетями постановлений законодательства Российской Федерации.

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youtube воджицки видеосервис
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