Спортивный диетолог Капель перечислила восемь секретов здорового похудения

Мадрид, 27 сентября. Люди, стремящиеся похудеть, в первую очередь должны следовать здравому смыслу. Об этом напомнила спортивный и клинический диетолог-нутрициолог, персональный тренер Ракель Капель.

Ограничения и изменения в питании не должны быть радикальными, тогда процесс снижения веса будет здоровым. Специалист порекомендовала всегда добавлять в рацион свежие сезонные продукты. Она также посоветовала составлять план питания и следовать ему, сообщило испанское издание ABC.

Каждый прием пищи должен содержать белковые блюда. В рационе также должны быть источники сложных углеводов, такие как картофель, злаки и бобовые. А вот отказаться необходимо от продуктов глубокой переработки.

«И пускай на упаковке написано "фитнесс", "диета", "био", "эко" или "цельные злаки"… Продукт глубокой переработки никогда не будет хорошим вариантом. Такие продукты не просто не помогают насыщению, они специально изготовлены, чтобы стимулировать аппетит», — отметила Капель.

Важной составляющей рациона являются источники качественных жиров. Сладости должны быть здоровыми, отлично подойдут натуральные йогурты, кефир, творог, фрукты или кофе. Диетолог посоветовала есть медленно и вдумчиво.

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева ранее заверила, что сбросить большое количество жира за пару месяцев невозможно. Резкие ограничения в питании могут ослабить иммунитет и привести к авитаминозу.