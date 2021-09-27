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Власти Канарских островов предупредили жителей о приближении лавы к морю
Происшествия
Власти Канарских островов предупредили жителей о приближении лавы к морю
pixabay.com  /  Unsplash

Мадрид, 27 сентября. Жителей нескольких районов острова Пальма на Канарских островах в Испании призвали не покидать свои дома. Это связано с приближением лавы к морю.

Соответствующее предупреждение выпустили региональные службы по чрезвычайным ситуациям. Согласно прогнозам экспертов, лава должна приблизиться к морю в ближайшие часы в прибрежном районе Тасакорте. Жители могут пострадать от выбросов опасных для здоровья газов.

Под угрозу попало население районов Сан-Борондона, Марины Альта, Марины Баха и Ла Кондесы. Сейчас лава находится в полутора километрах от берега.

Извержение вулкана на канарском острове Пальма началось еще 19 сентября. Лава уже покрыла свыше 200 га земли, более 450 зданий, часть жилых домов полностью уничтожена. Специалисты Института вулканологии Канарских островов считают, что извержение может продлиться от 24 до 84 дней.

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вулкан лава канарские острова
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