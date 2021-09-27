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Дипломаты посольства России встретились с заключенным в США летчиком Ярошенко
Общество
Дипломаты посольства России встретились с заключенным в США летчиком Ярошенко
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Хартфорд, 27 сентября. Дипломаты российского посольства посетили с консульским визитом американскую тюрьму в городе Данбери, штат Коннектикут.

В ней они встретились с заключенным российским летчиком Константином Ярошенко. Дипломаты требовали от американских властей оказания должной медицинской помощи ему и другим находящимся в тюрьме соотечественникам. Информация об этом сообщается на странице российской дипмиссии в Facebook.

«Старшие дипломаты посольства посетили с консульским визитом Константина Ярошенко, сталкивающегося в тюрьме с отказами в оказании ему квалифицированной медпомощи. Заверили соотечественника в том, что продолжим добиваться соблюдения его прав и законных интересов»,
— говорится в сообщении.

Ранее Ярошенко рассказал о жестоких пытках, которым он был подвержен после похищения американскими агентами в Либерии 11 лет назад. Россиянин отбывает заключение по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков в Соединенные Штаты. По словам пилота, он был вынужден пережить несколько побоев и пыток.

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