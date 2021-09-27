Минфин России проведет реформу в пенсионной сфере

Москва, 27 сентября. Министерство финансов Российской Федерации планирует перевести накопительную обязательную пенсию в добровольную стандартную. Об этом сообщают источники издания «Коммерсантъ».

Концепция механизма по переходу на данный момент прорабатывается сотрудниками ведомства. Информаторы газеты отмечают, что стимулы для добровольного перехода граждан в новую систему, налоговые вычеты и софинансирование не определены. По словам экспертов, именно объем этих стимулов обеспечит успешный перезапуск обязательного пенсионного страхования.

Глава финансового ведомства Антон Силуанов в ходе прошедшего 24 сентября совещания поддержал эту инициативу. Участники заседания договорились выработать гарантии прав россиян, которые захотят перейти на другую пенсионную систему.

Ранее глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил, что в следующем году пенсии проиндексируют на 5,9 процентов. Министр подчеркнул, что повышение выплат зависит от уровня инфляции.