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Большегруз и Kia Rio столкнулись на трассе «Скандинавия» в Ленобласти
Происшествия
Большегруз и Kia Rio столкнулись на трассе «Скандинавия» в Ленобласти
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Санкт-Петербург, 27 сентября. ДТП произошло в минувшее воскресенье на трассе «Скандинавия» между развязками с дорогами на Кирилловское и Пушное. Участниками аварии стали фура и иномарка.

Предварительно установлено, что 61-летний водитель Kia Rio ехал с рыбалки. Во время движения иномарка начала петлять по проезжей части, выезжая на встречную полосу.

«На "Скандинавии" между развязками с дорогами на Кирилловское и на Пушное столкнулись грузовик и Kia Rio. Судя по повреждениям, столкновение было лобовым и очень сильным», — говорится в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

В результате происшествия пострадал сам 61-летний виновник аварии. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства и детали ДТП.

Авария с участием двух грузовиков ранее произошла на территории населенного пункта Паша в Волховском районе Ленобласти. Один из большегрузов перевозил цистерну с битумом.

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дтп ленобласть скандинавия
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