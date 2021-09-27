Большегруз и Kia Rio столкнулись на трассе «Скандинавия» в Ленобласти

Санкт-Петербург, 27 сентября. ДТП произошло в минувшее воскресенье на трассе «Скандинавия» между развязками с дорогами на Кирилловское и Пушное. Участниками аварии стали фура и иномарка.

Предварительно установлено, что 61-летний водитель Kia Rio ехал с рыбалки. Во время движения иномарка начала петлять по проезжей части, выезжая на встречную полосу.

«На "Скандинавии" между развязками с дорогами на Кирилловское и на Пушное столкнулись грузовик и Kia Rio. Судя по повреждениям, столкновение было лобовым и очень сильным», — говорится в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

В результате происшествия пострадал сам 61-летний виновник аварии. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства и детали ДТП.

Авария с участием двух грузовиков ранее произошла на территории населенного пункта Паша в Волховском районе Ленобласти. Один из большегрузов перевозил цистерну с битумом.