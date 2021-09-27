Юрист Гавришев объяснил порядок пенсионных выплат в честь Дня пожилого человека

Москва, 27 сентября. Российские пенсионеры могут получить прибавку к выплатам в честь Дня пожилого человека 1 октября. Об этом рассказал адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Выплаты добавок к пенсии проводятся на региональном уровне. По словам Гавришева, граждане в зависимости от места своего проживания могут получить как денежные средства, так и подарки. Также для пенсионеров старше 70 лет возможны специальные льготы, сообщил юрист агентству «Прайм».

«Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5000 рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 000. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Все зависит от благосостояния региона», — объяснил Гавришев.

Также в октябре планируется увеличение выплат военнослужащим в соответствии со званиями, индексация составит 3,7 процента. Граждане смогут сами выбирать, в каком виде они хотят получить надбавку. Сделать это можно в Пенсионном фонде, МФЦ, личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, а также на «Госуслугах», заключил Гавришев.

Ранее в Минтруде России заявили, что индексация пенсий неработающих россиян в следующем году составит 5,9 процента. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, объем увеличения выплат зависит от уровня инфляции в стране за год.