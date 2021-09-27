Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 03:52
03:50
Происшествия
Большегруз и Kia Rio столкнулись на трассе «Скандинавия» в Ленобласти
03:50
Общество
Исследование: около половины россиян готовы обосноваться в новых сибирских городах
03:45
Общество
Юрист Гавришев объяснил порядок пенсионных выплат в честь Дня пожилого человека
03:41
Политика
Центризбирком ФРГ подсчитал данные 90% голосов на выборах в бундестаг
03:17
Происшествия
Московские полицейские проверяют информацию о стрельбе на Ольховской улице
03:09
Общество
Фильм Вильнева «Дюна» вторую неделю подряд возглавляет топ кинопроката в России
02:54
Происшествия
Вертолет завалился на бок во время приземления на Камчатке
02:45
Политика
Сопредседатель «АдГ» Крупалла намерен дальше поддерживать «Северный поток — 2»
02:40
Политика
Министр иностранных дел Германии Маас получил прямой мандат в бундестаге
02:28
Технологии
Простой алгоритм действий поможет узнать самых частых посетителей страницы «ВКонтакте»
Все новости

Центризбирком ФРГ подсчитал данные 90% голосов на выборах в бундестаг

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 03:51
Политика
Центризбирком ФРГ подсчитал данные 90% голосов на выборах в бундестаг
pixabay.com

Берлин, 27 сентября. Лидерами в голосовании на выборах в немецкий бундестаг на данный момент является Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,8% голосов.

Фракция бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) набрала 24,1% по состоянию на 01:09 по местному времени, пишет RT. Этот результат стал худшим в истории для ХДС. При этом «Зеленые», напротив, набрали рекордное для себя количество голосов (14,2%). На четвертом месте расположились свободные демократы с 11,5%, «Альтернатива» заняла пятое место (10,6%).

Таким образом, предварительно, уже можно увидеть новый состав правительства Германии. Новым канцелером, как ожидается, станет лидер СДПГ Олаф Шольц. По данным ЦИК федерального округа Бранденбург, он набрал 34% голосов. Ближайший преследователь — лидер «Зеленых» Анналена Бербок (18,8%).

Президент США Джо Байден уже успел ознакомиться с результатами выборов в Германии. Лидерство партии СДПГ его удивило, после чего он не стесняясь выражений, прокомментировал предварительные итоги голосования.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Центризбирком ФРГ подсчитал данные 90% голосов на выборах в бундестаг
канцлер сдпг бундестаг выборы в германии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru