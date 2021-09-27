Центризбирком ФРГ подсчитал данные 90% голосов на выборах в бундестаг

Берлин, 27 сентября. Лидерами в голосовании на выборах в немецкий бундестаг на данный момент является Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,8% голосов.

Фракция бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) набрала 24,1% по состоянию на 01:09 по местному времени, пишет RT. Этот результат стал худшим в истории для ХДС. При этом «Зеленые», напротив, набрали рекордное для себя количество голосов (14,2%). На четвертом месте расположились свободные демократы с 11,5%, «Альтернатива» заняла пятое место (10,6%).

Таким образом, предварительно, уже можно увидеть новый состав правительства Германии. Новым канцелером, как ожидается, станет лидер СДПГ Олаф Шольц. По данным ЦИК федерального округа Бранденбург, он набрал 34% голосов. Ближайший преследователь — лидер «Зеленых» Анналена Бербок (18,8%).

Президент США Джо Байден уже успел ознакомиться с результатами выборов в Германии. Лидерство партии СДПГ его удивило, после чего он не стесняясь выражений, прокомментировал предварительные итоги голосования.