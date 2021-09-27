Исследование: около половины россиян готовы обосноваться в новых сибирских городах

Москва, 27 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу предложил построить новые города в Сибири. Идею поддержали россияне и выразили готовность переехать в них, говорится в опросе банка «Открытие».

Шойгу предложил построить в Сибири три-пять городов, население которых может составлять от 300 тысяч до миллиона человек. Если такие населенные пункты появятся, в них готовы перебраться семь процентов россиян и 16% сибиряков, передает РИА Новости.

«Еще 41% готовы переехать туда [в Сибирь — Прим. ФАН] при определенных условиях», — посчитали аналитики «Открытия».

Причинами для переезда россияне называют гарантированную работу и зарплату в два-три раза выше нынешней, подъемные более 1 миллиона рублей, комфортные условия жизни и развитую городскую инфраструктуру. Согласно исследованию, 51% респондентов не хотят жить в новых сибирских городах.

Программа главы Минобороны РФ Сергея Шойгу подразумевает строительство городов между Братском и Красноярском, около Канска и Лесосибирска. План должны одобрить члены правительства. Позже документ попадет на рассмотрение президенту Владимиру Путину.