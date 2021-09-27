Фильм Вильнева «Дюна» вторую неделю подряд возглавляет топ кинопроката в России

Москва, 27 сентября. Ряд киноновинок бьют рекорды по кассовым сборам в российском прокате. Вторую неделю подряд первое место удерживает фантастический блокбастер «Дюна» режиссера Дени Вильнева.

Американский блокбастер «Дюна», снятый по одноименной книге писателя Фрэнка Герберта, собрал 384,3 миллиона рублей за прошедшие выходные. Такие данные предоставил портал kinobusiness.com за период с 23 по 26 сентября.

Второе место по кассовым сборам занял американский триллер сиквел «Клаустрофобов» режиссера Адама Робителя. За выходные лента собрала 64,3 миллиона рублей. Третью строчку замыкает мультфильм «My Little Pony: Новое поколение». Анимационная картина режиссеров Роберта Каллена и Хосе Уче принесла 45,9 миллиона рублей.

Фантастический боевик Дени Вильнева «Дюна» установил рекорд по кассовым сборам в российском кинопрокате с начала пандемии. За первый уик-энд лента собрала свыше 566 миллионов рублей. Спустя десять дней с начала премьеры сборы перевалили отметку в 1 миллиард рублей.