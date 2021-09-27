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Вертолет завалился на бок во время приземления на Камчатке
Происшествия
Вертолет завалился на бок во время приземления на Камчатке
Global Look Press  /  MOD Russia

Петропавловск-Камчатский, 27 сентября. Частный вертолет Sud-Aviation Gazelle опрокинулся во время захода на посадку на Камчатке. Инцидент произошел днем в понедельник, передали в краевом ГУ МЧС.

Как сообщили в экстренных службах, во время приземления под шасси попал грунт, в результате чего вертолет завалился на бок. К месту происшествия направлен отряд спасателей. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Все обстоятельства и детали произошедшего предстоит выяснить. Информации о количестве людей, находившихся в момент падения на борту, не приводилось.

Тем временем удалось обнаружить останки всех членов экипажа разбившегося на Камчатке вертолета Ка-27. Все пять человек, находившиеся на борту, погибли.

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мчс вертолет камчатка
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